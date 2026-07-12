Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den hakeme olay tepki
Arjantin'in İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçta, Lionel Messi ile Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Hakemin tavrına tepki gösteren Messi, "Benimle normal konuş, saygılı konuş" diyerek itiraz etti.
Arjantin ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.
Kansas City Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne olurken, zaman zaman iki takım futbolcuları arasında da tansiyon yükseldi.
"BENİMLE DÜZGÜN KONUŞ, SAYGILI DAVRAN"
Bu anlardan birinde, karşılaşmayı yöneten Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro ile Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Messi, hakemin yanına giderek "Benimle düzgün konuş, saygılı davran. Ben seninle gayet düzgün konuşuyorum ve sana saygılı davranıyorum." dedi.
HAKEME PARMAK SALLADI
Yıldız futbolcunun, Portekizli hakemle konuştuğu esnada sinirli olduğu ve işaret parmağını kendisine yönelttiği görüldü.
İki arasındaki diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasında yer aldı.