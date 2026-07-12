Oğuzhan Koç tatilde! Sevgilisi Hazal Subaşı ile görüntülendi

Türk pop yıldızı Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, sezon yorgunluğunu beraber atlatıyor.

Çeşme'de bir plajda görüntülenen çift, uzun süre localarında dinlenerek vakit geçirdi.

İlerleyen saatlerde ise el ele denize giren Koç ve Subaşı çifti, denizde romantik anlar yaşadı.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Plaj fotoğraflarında herkesin dikkatini çeken detay ise Oğuzhan Koç'un karın kasları oldu.

Ünlü şarkıcının fit görünümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

KARIN KASI AMELİYATI İDDİASI

Bazı kullanıcılar, Koç'un karın kası ameliyatı olduğunu öne sürdü.

Söz konusu bu işlem, spor ve diyetle belirginleştirilemeyen karın kaslarını ortaya çıkarmak için uygulanıyor.

"ŞU AN TATİLDEYİZ, TATİLİ BİTİRELİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde görüntülenen çiftten Oğuzhan Koç, evlilik hakkında konuşmuştu.

Hazal Subaşı ile 2 yıllık bir birliktelikleri olan ünlü şarkıcı, "Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah." açıklamasını yapmıştı.