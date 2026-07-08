Çorum FK, Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAMPA KATILACAK

Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.