Çorum FK, Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı
Çorum FK, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i renklerine bağladığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)