Çorum FK, Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı

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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAMPA KATILACAK

Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.