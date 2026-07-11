Çorum FK, Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)