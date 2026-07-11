Fenerbahçe, Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu Mikael Jantunen ile vedalaştı.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
KAZANDIĞI KUPALAR
Jantunen, Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)