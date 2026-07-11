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Fenerbahçe, Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu Mikael Jantunen ile vedalaştı.

Ensonhaber / AA
Fenerbahçe, Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

KAZANDIĞI KUPALAR

Jantunen, Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)