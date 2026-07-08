TRT’nin “Asırlık Gece” dizisi geliyor: İşte ilk tanıtım

TRT 1, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, darbe girişiminin perde arkasını ve o gece yaşanan kahramanlıkları beyazcama taşıyacak çok özel bir projeye imza atıyor.

Miray Yapım tarafından hazırlanan "Asırlık Gece" adlı dizi, 15 bölüm boyunca her bölümde farklı bir gerçek hayat hikayesini ve tanıklığı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı eserinden uyarlanan yapım, sadece bir dizi değil, tarihi bir belge niteliği taşıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor. Oyuncu kadrosunda Rüzgâr Aksoy, Murat Aygen, Erkan Petekkaya, Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor.

Darbe girişiminin perde arkası

"Asırlık Gece", 15 Temmuz darbe girişiminin kritik aşamalarını, milletin sergilediği kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verilen mücadeleyi derinlemesine ele alıyor.

Her bölümünde farklı bir bakış açısıyla o geceye ışık tutacak olan dizi, yaşananları belgeler ve deliller ışığında yeniden ekranlara getirerek toplumsal hafızayı diri tutmayı hedefliyor.

İşte dizinin ilk tanıtımı: