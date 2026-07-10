Çorum FK'dan 3 ayrılık birden yaşandı
Çorum FK; Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)