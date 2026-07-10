Çorum FK'dan 3 ayrılık birden yaşandı

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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.