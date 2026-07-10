Trabzonspor'da gündem Gianluca Prestianni

Son olarak milli futbolcu Aral Şimşir'i transfer eden Trabzonspor, kanat bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor.

İsmi yaz transfer döneminde sıkça Trabzonspor ile anılan Benfica'nın genç yıldızı Gianluca Prestianni hakkında bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR TEKLİFİ YAPTI

A Bola'da yer alan habere göre; Bordo-mavili ekip, Arjantinli futbolcuyu transfer etmek için ilk resmi adımı attı ve Benfica'ya teklif sundu.

Gelen teklifin, 20 yaşındaki hücum oyuncusunu satmayı değerlendireceği seviyenin oldukça altında kaldığı Portekizli yöneticilerin bunu reddettiği belirtildi.

Benfica'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak baktığı öne sürülürken, Trabzonspor'un kısa süre içinde fiyatı yükselterek yeniden Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2025-2026 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan 20 milyon euro piyasa değerindeki kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.