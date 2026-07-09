Çorum FK'dan Pierre-Emerick Aubameyang açıklaması geldi!

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Çorum FK'nın, Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

AUBAMEYANG ÇORUM FK'YA GELİYOR İDDİASI

Hatta Marsilya forması giyen yıldız oyuncunun, İstanbul'da kulübün yöneticileriyle bir araya geldiği ve yapılan görüşmede maaş konusunda prensip anlaşması sağlandığı iddia edildi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın aktardığına göre anlaşma yapıldığı öne sürülse de transferle ilgili netleşmiş bir durumun olmadığı öğrenildi.

"BEĞENDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZ, RESMİ İMZA YOK"

Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel'den de Aubameyang transferine ilişkin açıklama geldi.

Gökel şunları söyledi:

“Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu bir çok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız.”