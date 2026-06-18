Çorum'da 19 yaşında kız annesi ile babasını rehin aldı

Çorum'da Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki genç kadın C.Y., tartışığı annesi ile babasını bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca C.Y.'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

TESLİM OLDU

C.Y.'nin 1 saate yakın süren konuşmanın sonunda annesi ile babasını serbest bıraktı.

Ardından kendisini eve kilitleyen C.Y., polis ekipleri tarafından teslim olmaya ikna edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada evin camlarını kıran ve bazı eşyalara zarar veren C.Y'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştuğu belirtildi.

Yaralılara, olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Anne ve baba polis merkezine, gözaltına alınan C.Y. ise Emniyet'e götürüldü.

Ailenin daha önce kızlarıyla ilgili uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri öğrenildi.