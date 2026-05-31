Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

İskilip-Çankırı kara yolunun Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde, Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B'nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan bazı kişiler sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara ulaşabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada sürücüler Nihat Can Ç. ve Osman B. ile araçlarda bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç.'nin yaralandığı öğrenildi.

DURUMU AĞIR OLAN 3 KİŞİ ÇORUM'A SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Osman B., Şükrü B. ve Safure B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi. Doktorların ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı üç kişi, daha kapsamlı tedavi uygulanabilmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların ise tedavilerinin İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle İskilip-Çankırı kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücülere özellikle şehirler arası yollarda hız ve takip mesafesi konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.