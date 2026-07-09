Çorum'da bir kişinin kaybolduğu mağaranın içi görüntülendi

Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana gelen olayda, saat 04.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi.

Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı.

Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Daha sonra bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki madende çalışan madenciler sevk edildi.

50 METREYE KADAR İLERLENDİ, İZ BULUNAMADI

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde mağarada yaklaşık 50 metreye kadar ilerlenildi. İ.A.'ya ait herhangi bir ize rastlanılamazken, şahısların mağara kazı için kullandığı malzemelere ulaşıldı. Bulunan malzemeler ip yardımıyla çekilerek mağaradan çıkartıldı.

MAĞARANIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Madenciler tarafından mağaranın içi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülere mağaranın içerisinde dar geçişlerin olduğu görüldü. Mağarada bulunan malzemeler de kameraya yansıdı.