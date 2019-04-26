Çorum’da müzik dehası 18 farklı enstrüman çalıyor

Notaları ve söylediği şarkılarla yüreklere dokunan Talha Ekinci, yeteneğiyle takdir topluyor.

Atletizmde Türkiye şampiyonluğu bulunan Talha, azmiyle göz dolduruyor.

7 YAŞINDA KONUŞMAYA BAŞLADI

22 yaşında olan Talha Ekinci’nin, otizmli olduğu 4 yaşında fark edildi. 7 yaşına kadar konuşamayan Talha, sınıf öğretmeni olan annesi Ayla, kimya öğretmeni olan babası Mithat Ekinci sayesinde, okula başlamadan okuma ve yazmayı öğrendi.

Babasının kendisine yaptığı küçük çubuklarla evlerinde bulunan kılletlere vurarak ritim tutmaya başlayan Talha’nın, müziğe olan yatkınlığı ise gittiği Anadolu İş Okulu’nda, müzik öğretmeninin dikkatiyle fark edildi. İlk olarak piyano çalmaya başlayan Talha, daha sonra ud, gitar, keman, ney gibi birçok farklı enstrüman çalmayı öğrendi.

Çorum’da otizmli genç 18 farklı enstrüman çalıyor ViDEO



18 FARKLI ENSTRÜMAN ÇALABİLİYOR

Müziğe başlamasının ardından hayatı değişen Talha’nın hedefinde, viyolonsel çalmayı öğrenmek ve ünlü sanatçı Emre Altuğ'la tanışmak bulunuyor. Sahip olduğu yeteneğiyle herkesin büyük bir takdirini toplayan Talha, ayrıca kendisi de şarkılar söylüyor. Müzisyen yönünün yanı sıra sporda da başarılarıyla adından söz ettiren Talha’nın, atletizmde Türkiye birinciliği bulunuyor.

Oğlunun çok küçük yaşlarda müziğe ilgisinin olduğunu anlatan anne Ayla Ekinci, “Küçükken babasının yaptığı küçük sopalarla evde bulunan kılletlere vurarak ritm tutardı. Talha okula gittiğinde müziğe olan yatkınlığı öğretmeninin dikkatini çekiyor ve ilgileniyor. Müziğe piyano ile başladı. Saz, akordeon, bateri ve darbuka çalmaya başladı. Sonra Engelli Eğitim Merkezi’ne gitti. Orada da gitar, org, kaval ve ud çalmayı öğrendi. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde ney ve keman çalmaya başladı. Müzik öğretmenlerinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz. 18 tane müzik aleti çalıyor. En çok elektrogitar ve ud ile uğraşıyor. Bu yıl planında viyolonsel çalmayı istiyor.” dedi.



TALHA'NIN ATLETİZMDE BİRİNCİLİĞİ DE VAR

Talha’nın aynı zamanda atletizmle ilgilendiğini açıklayan anne Ekinci, “Türkiye şampiyonasında 400 metrede birinciliği var. Bu yıl ayağı kırılınca koşulara ara verdik. Yüzmeyi öğrendi. Talha’nın boş zamanı yok. Çok azimli bir çocuk. Ya müzik aleti çalar ya kitap okur. Televizyona bakmaz. Bazen bizimle dolaşıp gezer. Talha’nın ben ilkokul öğretmeniyim. Hem öğretmeni hem annesi hem de arkadaşıyım. Müzikle, sporla tanıştıktan sonra Talha’nın hayatı değişti. Daha mutlu, daha başarılı. Hayat zor demiyor. Sosyal çevreye de katılıyor. Gruplara katıldığı için orada arkadaş ediniyor. Onların arasında mutlu oluyor. Arkadaşlarına konserler veriyor. Otizmli çocukların neler başarabileceğini göstermek için Talha elinden geleni yapıyor. Türkiye çapında kendi göstermek istiyor.” ifadelerini kullandı.







"VİYOLONSEL ÖĞRENMEK VE EMRE ALTUĞ İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"

Çaldığı müzik aletlerinin yanı sıra viyolonsel çalmayı öğrenmek istediğini dile getiren Talha Ekinci, “7 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ud, keman, bağlama, piyano çalabiliyorum. Vurmalı olsun, üflemeli olsun, tuşlu olsun 18 tane enstrüman çalabiliyorum. İlerde memur olmak istiyorum. Müziği hobi olarak yapacağım. Arkadaşlarıma konser verdim. En çok Emre Altuğ’u beğeniyorum. Onunla tanışmak isterim.” dedi.







