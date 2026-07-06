Çorum'da önce park halindeki araçları biçti, sonra iş yerine daldı

Çorum'da M.K. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde caddede park halinde olan 5 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs cadde üzerindeki çay ocağına girdi.

ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından minibüs ve hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"BİZİM ARACIMIZIN ÖNÜNDEKİ ARACI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ"

Kendi aracının kıl payı kurtulduğunu dile getiren İbrahim Tığlı isimli esnaf, şunları söyledi:

"Sabah iş yerime geldim. Hamur yoğururken bir ses duydum, hemen kapıya koştum. Bir aracın araçlara çarpa çarpa karşıdaki çay ocağına çarptığını gördüm.

Çok şükür bizim aracımızda bir şey yok.

Bizim aracımızın önündeki aracı kullanılamaz hale getirdi. Diğer arabalarda hasar var. Çok şükür kimsede bir şey yok."

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.