Çorum'da paraşütçü ağaca indi

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl Mesire Alanı’nda, ilçeden havalanan yamaç paraşütü sporcusu, planlanan iniş noktasına doğru alçalmaya başladı.

Ancak mesire alanına yaklaştığı sırada iniş bölgesinde yoğunluk ve güvenlik açısından uygun olmayan şartlar bulunduğunu fark eden sporcu, iniş kararını yeniden değerlendirdi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Riskli bir durum oluşmaması için iniş planını değiştiren paraşütçü, daha güvenli bir alan arayışına girdi. Alternatif olarak mesire alanının kenarındaki ağaçlık bölgeyi seçen sporcu, kontrollü bir manevrayla yönünü buraya çevirdi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Paraşütçünün ağaca doğru alçaldığını gören çevredeki vatandaşlar, olayın bir kaza olduğunu düşünerek kısa süreli panik yaşadı. O anları endişeyle izleyen vatandaşlar, sporcunun ağacın tepesine doğru ilerleyişini şaşkınlıkla takip etti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE AĞACA İNİŞ YAPTI

Tüm endişeli bakışlara rağmen paraşütçü, herhangi bir kontrol kaybı yaşamadan ağaçlık alana güvenli bir iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından sporcu, bulunduğu noktada kısa süre bekledi.

Daha sonra arkadaşlarının yardımıyla ağaçtan güvenli şekilde indirilen paraşütçünün, herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi.

“İNİŞ TAMAMEN KONTROLLÜYDÜ”

Olayın ardından açıklama yapan paraşütçü, inişin zorunlu bir tercih değil, bilinçli bir güvenlik kararı olduğunu belirtti. İniş alanının uygun olmaması nedeniyle risk almak istemediğini ifade eden sporcu, süreci tamamen kontrol altında yönettiğini söyledi.