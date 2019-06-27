Crop tops nedir

Birkaç sezondur gündemden düşmeyen crop tops, günlük yaşantınızda hayat kurtaran parçalardan.

Her tarzandan alt giyimin üzerine kolayca uyum sağlayabilen crop tops, günlük hayatınızda ya da özel etkinliklerde hem spor görünümü hem de şıklığı bir arada yakalayabileceğiniz vazgeçilmez bir parça. Bu yüzden kendi tarzınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Bu tarz kıyafet giymek istiyorsanız vucut şeklinize ve yaptığınız kombinlere dikkat etmekte fayda var.

GÖBEĞİNİZİ GÖSTERMEK ŞART DEĞİL

Fiziğinize güveniyorsanız kısa üstleri dilediğinizce giyip kendinize yakıştırabilebilirsiniz. Ancak fazla kilolarınızın olduğunu düşünüyorsanız crop tops namıdiğer kısa üstleri giydiğinizde illa ki göbeğinizi göstermek zorunda değilsiniz.

Midi boy etekle veya dar paça yüksek bel pantolonla giyerek de şık bir görüntü elde edebilirisniz.

ÜNLÜ İSİMLERDEN CROP TOPS MODELLERİ

(Hande Erçel)

(Şeyma Subaşı)

(Hadise)

(Gülşen)

(Aleyna Tilki)