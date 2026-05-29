Cübbeli Ahmet Hoca: İçime giren kafir cinleri nasıl çıkarttık

Cübbeli Ahmet Hoca, Ensonhaber Youtube kanalında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını cevapladı.

"2 KAFİR CİN MUSALLAT OLDU"

Programda Çağlar Cilara'nın cinler hakkındaki sorularını yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca geçmişte kendisinin de içine 2 kafir cinin girdiğini anlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca, içine giren kafir cinlerin kendisini namazdan soğutmaya ve sohbet programlarından uzaklaştırmaya çalıştığını şöyle anlattı:

"Bana bir ağırlık getiriyor. Beni işlerimden geri koyacak. İçime sıkıntı geliyor. Tansiyonun 18'e çıkarsa sohbet yapamazsın. Vazifeme devam ettim ama zorlanmaya başladım."

"OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Cübbeli Ahmet Hoca, cinlerin çıkması için konunun uzmanı olduğunu söylediği Salih Memişoğlu'na gittiğini, Salih Memişoğlu'nun başka bir kişideki cinleri çıkartırken kendisindeki cinleri de çıkartacağını söylediğini belirterek şunları söyledi:

"Başkasını getirdi ona İbranice, Süryanice bir şeyler söyledi. Adam titredi titredi düştü bayıldı. Operasyon başarıyla tamamlandı dedi. Bundakini çıkartırken sendeki 2'yi de çıkarttım dedi."