Cübbeli Ahmet'ten cuma duası: Asla reddedilmeyen bir dua

Cuma günü, dua ve ibadetin en faziletli vakitlerinden biri.

Milyonlarca Müslüman, cuma namazı öncesinde ve sonrasında ellerini semaya açarak af, mağfiret, sağlık, bereket ve hayırlı bir ömür için dua ediyor.

Özellikle kaynaklarda cuma günü kabulüne işaret edilen vakitlerin bulunması nedeniyle, okunması tavsiye edilen dualar da yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaştığı ve cuma günü okunmasını tavsiye ettiği dua, en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

CUMA GÜNLERİ KABUL OLAN DUA

Câbir İbni Abdillâh (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyet edildiğine göre; şu dua Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e arz edildiğinde:

"Eğer cuma gününden bir saatte (özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde) doğu ile batı arasında bulunan herhangi bir şey hakkında (dua ve beddua mahiyetinde) bu dua ile Allâh-u Teâlâ'ya yalvarılacak olsa, elbette sahibi için icabet olunur (duası kabul edilir)." buyurmuştur.

O dua da:

"Lâ ilâhe illâ ente Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ bedîassemâvâti vel ard, Yâ zel celâli vel ikrâm."

Anlamı:

"Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey çok acıyan, ey bolca lütufta bulunan! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey celâl ve ikrâm sahibi! (Şu muradımı ihsan eyle)."