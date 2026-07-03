Trump'tan NATO harcamaları eleştirisi: Devam etmemiz çok saçma

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılacak.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, özellikle İran ile savaş sonrası iplerin gerilediği NATO'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını söyledi.

"BİZİM YANIMIZDA DEĞİLLER"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı.

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerine yer verdi.

"ABD DAHA FAZLA HARCIYOR"

Daha önceki paylaşımında da Trump, ABD'nin, diğer ülkelere kıyasla İttifak'ın korunması amacıyla NATO'ya "en fazla harcamayı yaptığını" ve bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtmişti.