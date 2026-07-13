İran'dan Hamaney açıklaması: Failleri cezalandırılmalı

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarında hedef alınrak öldürüldü.

Hamaney, geçtiğimiz gün düzenlenen 6 günlük bir cenaze töreninin ardından, ölümünden 131 gün sonra defnedildi.

İran, Hamaney'in ölümü sonrası intikam yeminleri ederken, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planı iddiaları da gündeme geldi.

FAİLLER YARGILANMALI

Tesnim Haber Ajansına göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Hamaney suikastında yer alan ve son saldırılarda İran vatandaşlarını hedef alan kişilerin yargılanması gerektiğini ifade etti.

Keni, İran halkının 130 günü aşkın süredir sokak ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerle söz konusu saldırıların sorumlularının cezalandırılması yönünde taleplerini dile getirdiğini söyledi.