Çocukların kullandığı bu tokanın satışı yasaklandı: Yanıklara yol açabilir

Çocuk ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından piyasaya sürülen "0249 Frozy Taç Örgülü Saç Toka" isimli ürünün standartlara uygun olmadığı duyuruldu.

Söz konusu ürünün kullanım sırasında çocuklarda yanık riski gibi ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

Satışı durduruldu

Karar sonrası ürünün piyasaya arzı tamamen durduruldu ve satış noktalarından toplatılması için süreç başlatıldı.

Yetkililer, ürünü halihazırda satın almış olan tüketicileri, olası bir kazayı önlemek amacıyla tokayı kesinlikle kullanmamaları konusunda uyardı.