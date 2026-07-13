BYD'nin süper otomobili Denza Z, Avrupa'da satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Çinli üretici BYD'nin alt markası olan Denza, yeni süper spor modeli Denza Z ile Avrupa pazarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.

Goodwood Hız Festivali'ne katılan araç, sunduğu sıra dışı teknoloji paketi ve üstün performans verileriyle büyük dikkat çekiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Ön ve arka akslarında toplam üç motor barındıran Denza Z, 1.180 kW (1604 PS) güç ve 1.240 Nm tork üretebiliyor.

Aracın Racing versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.96 saniyede tamamlayarak 350 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Geliştirilmekte olan Special Edition versiyonu ise 2 bin beygirin üzerindeki gücüyle 0-100 km/s ivmelenmesini 1.7 saniyenin altına indirecek.

Tasarımıyla göz kamaştıran model, Racing sürümündeki ayarlanabilir karbon arka kanadı sayesinde yüksek hızlarda muazzam bir yere basma kuvveti sağlıyor.

SADECE 9 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Araçta kullanılan 76 kWh kapasiteli ikinci nesil Blade batarya, tercih edilen gövde tipine göre 380 ile 410 kilometre arasında menzil sunuyor.

Tek kablodan 1.500 kW'a kadar şarj desteği sağlayan elektrikli otomobil, uygun istasyonlarda sadece 9 dakikada yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Manyetoreolojik süspansiyon sistemi ve kendi ekseninde dönmeyi sağlayan "pusula dönüşü" moduyla donatılan canavarın Avrupa fiyatının 100 bin euro üzerinde olması bekleniyor.

BYD, bu özel modeli desteklemek amacıyla Avrupa genelinde yüksek güçlü şarj istasyonları kurmaya başladı.