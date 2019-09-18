Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın hedefind,e vakıf üniversiteleri vardı.

Vakıf üniversitelerinin ticari merkez alanına çekilmesini engellemek için çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Adı vakıf ama bilimsel çalışmaları bırakmış, öğrencisinin parasına bakıyor. Vakıf üniversitesinin patronları kendi ceplerini nasıl dolduracak ona bakıyor. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış, ticari olarak çalışıyorlar. Bizim vakıf üniversitesi patronları kendi cebi hümayunlarından harcamıyorlar, onu doldurmaya çalışıyorlar. Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıflar paraya bakıyor ViDEO

"DEĞİŞİM ŞART"

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"En büyük adaletsizlik, eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur. Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık, bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat harcama yaparak eğitimde çok yol kaydettik. Eğitim ve öğretim alanı da dinamik bir süreçtir. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarda değişim şart.

İŞSİZLİK VAR DİYORLAR

Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki yıllarda da önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. 10 öğrenciden biri üniversiteye girebiliyordu. Şimdi tamamı neredeyse giriyor. Birileri girecek de ne olacak diyor. İşsizlik var diyorlar. Olacak zaten, dünyanın her yerinde işsizlik var. Ama kendini geliştirecek yatırım ile teşvik edecek. İsteyen her lise mezunu gencimizin, yüksek öğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk.

BAZI ÜNİVERSİTELERİMİZ BEKLEDİĞİMİZ YERE ULAŞAMADI

Her yerde olduğu gibi iyi bir yönetici, 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Takdire şayan üniversitelerimiz olduğunu biliyorum. Bazı üniversitelerimiz hala kendinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Önümüzde rektör adayları var. Adayları çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğimizi belirtmek istiyorum.

1 MİLYON 613 BİN ÖĞRENCİ BURS ALIYOR

Yurtlarda yatak kapasitesini 667 bine çıkardık, yurtlardaki kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye attığımız tüm adımlara rağmen nüfusa bakıldığında üniversite sayısında hala mütevazı seviyede bulunuyor. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi, yeni tabii bir zam daha gelecek. 160 üniversite, Yüksek Öğrenim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Mesleki eğitimin yeniden ele alınması ve gençler için cazip hale getirilmesi şarttır.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Dün Putin ve Ruhani ile Astana platformunun beşinci zirvesini gerçekleştirdik. Suriye'deki insani ve siyasi kriz konusunda önemli kararlar aldık. En önemli kararlardan biri Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Komitenin oluşumundaki tüm pürüzler giderildi. İdlib'deki sıkıntılı durumun giderilmesi için görüş birliğine varıldı. İfade ettiğimiz gibi iki hafta içerisinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden İdlib ve Fırat'ın doğusu konusunda güçlü bir destek bekliyoruz. Laf bizi doyurmuyor. İcraat bekliyoruz. Şu anda bizler 3.6 milyon mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Dünyada bunun benzeri yok. Batı da bunun benzerini yapması lazım. İdlib'de bunu yapmazsak bu yükü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz. Buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2.6 milyon Suriyeli sığınmacıyı yerleştirebiliriz. Türkiye olarak kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için ilkeli tutumumuzu devam ettirmekte kararlıyız."