Cumhurbaşkanı Erdoğan Arafat’taki Türk hacılarla görüştü

Hac vazifesini yerine getiren Türk vatandaşları Arafat vakfesinde dua ederken sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk hacılara seslendiği dakikalar duygu dolu anlara sahne oldu.

Erdoğan, “Bütün hacılarımıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

"RABBİM İBADETLERİ KABUL ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacıların ibadetlerinin kabul olması için dua ederek, “Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin, haclarını makbul kılsın” dedi.

Türk hacıların Türkiye ve tüm İslam alemi için ettikleri duaların önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve millet için de dua talebinde bulundu.

Erdoğan, “Dualarınızda bizleri de unutmayın” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Telefon görüşmesinin sonunda Kurban Bayramı mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni etti.

Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.