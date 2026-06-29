Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yıl dönümü, Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası Haftası kapsamında kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu vesileyle Türk Dünyası Haftası’nın açılışına bir mesaj gönderdi.

ORTAK BİR TARİH VE MEDENİYET BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından okundu.

Mesajında etkinliğin başarılı geçmesini ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır önce Türk dünyasının farklı bölgelerinden münevverlerin Bakü'de ortak bir tarih ve medeniyet bilincini müspet ilimler temelinde güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

"BU ÜLKÜYÜ, GÜÇLENDİRMEK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan aydınların yaptıkları istişareler ve aldıkları kararla, bugüne ışık tutan akademik çalışmalarla dirayetli bir irade ve vizyon ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bakü Kurultayı'nın bizlere miras bıraktığı bu ülküyü gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nitekim Türk dünyasındaki kurumsal iş birliğimizin tezahürleri olan Türk iş birliği teşkilatları bünyesindeki faaliyetlerimizi büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarından da ilham alarak her geçen gün derinleştiriyor ve çeşitlendiriyoruz."

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Tüm bu süreçte Bakü Kurultayı'nın ortaya koyduğu vizyonu, yollarını aydınlatan bir fener olarak görmeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin en samimi arzusu Türk dünyasının ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze sahip çıkması, kadim geçmişimizden aldığımız güç ile Türk Yüzyılı'nı inşa etmesidir. Bu bağlamda önümüzdeki sonbaharda düzenleyeceğimiz ve dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağımız Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'ni, Türk dünyasını bütünleştirme hedefimize yön verecek bir dönem noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

"RABBİM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN DİYORUM"

Erdoğan, Birinci Türkoloji Kurultayı gibi bu etkinliğin de Bakü'de yapılmasının tesadüf olmadığının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının en güçlü savunucularından biri olan Azerbaycan, bugün de Türk devletlerinin ortak hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen can Azerbaycan'ın tüm kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. Kongre vesilesiyle Birinci Türkoloji Kurultayı'na katılan ecdadımızı rahmetle anıyor, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum."