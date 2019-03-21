Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor.
Konuşmasına Eskişehirlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kentin Türkiye açısından önemli bir noktada yer aldığını belirterek "İlk yerli otomobili Eskişehir'de yaptık." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:
CHP yönetimi senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi.
TEİ'de helikopterlerimizin motorlarını yapacağız.
Savunma Sanayiinde hamleler yapıyoruz.
Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.
Son 17 yılda Eskişehir'e 22 katrilyon lira yatırım yaptık.