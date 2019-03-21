taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4547
Euro
6.22225
Altın
1315.235
Borsa
102975.45
Gram Altın
230.747

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de konuşuyor

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de vatandaşlara hitap ediyor.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor.

Konuşmasına Eskişehirlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kentin Türkiye açısından önemli bir noktada yer aldığını belirterek "İlk yerli otomobili Eskişehir'de yaptık." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

CHP yönetimi senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi.

TEİ'de helikopterlerimizin motorlarını yapacağız.

Savunma Sanayiinde hamleler yapıyoruz.

Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

Son 17 yılda Eskişehir'e 22 katrilyon lira yatırım yaptık.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

141
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

357
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

59
Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

123
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

148
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

103
Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir