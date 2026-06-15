Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran mutabakatı ile bölgemiz rahat bir nefes aldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplandı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ABD ile İran arasında kalıcı barış konusunda imzalanan mutabakat vardı.

"BÖLGEMİZ RAHAT BİR NEFES ALDI"

Anlaşmayı memnuniyetler karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, "İsrail’in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat’ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı.

Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu." dedi.

"ARABULUCULUK ÇABALARINA ÇOK GÜÇLÜ DESTEK VERDİK"

Savaşın başlamasından bu yana provokasyonlara gelmeyerek sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Körfez’deki kardeşlerimizle iş birliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk.

Kardeş ülkemiz Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan’la birlikte çok güçlü destek verdik.

Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigâne kalmadık." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Bir defa tüm vatandaşlarımız şunu bilsin: İçinde bulunduğumuz ve bölgemizin tarihi bir dönemden geçtiği bu süreçte bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye vardır.Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak vardır. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak vardır.

Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye’nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum: Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz.

Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.Yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor.

"YÜRÜTÜLEN ÇABALARA ÇOK GÜÇLÜ DESTEK VERDİK"

Her defasında Türkiye’nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah’a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırmak planları amacına ulaşmadı.

Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.

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