Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carne'yi kabul etti

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NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da liderler, tek tek Ankara'ya ulaşmaya başlaıd.

Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda da ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

KANADA BAŞBAKANI CARNE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BAZI LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

TRUMP'I KARŞILAYACAK

Bu kapsamda saat 11.00'de Kanada Başbakanı Mark Carney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan saat 15.00'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.