NATO Zirvesi'nde liderlere isimlerinin yazılı olduğu kalem hediye edildi

Tarihi NATO Liderler Zirvesi, Ankara'daki ikinci gününde devam ediyor.

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da önemli temaslarda bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN ZİRVEYE HAZIRLANIŞI BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Bu kapsamda birçok sektörde önemli anlaşmalar imzalanarak ittifak içerisindeki bağların güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldı.

Türkiye de bu tarihi zirveye hazırlanış şekliyle çok sayıda övgü aldı.

TÜRK YEMEKLERİ SUNULMUŞTU

Bu kapsamda zirvenin en iyi şekilde geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için adımlar atılmaya devam ediliyor.

Dün katılımcılara özel olarak hazırlanmış Türk yemekleri sunulmuştu.

LİDERLERE ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN KALEM VERİLDİ

Katılımcılar, Türk yemekleri sonrası mest olarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmışlardı.

Bugün de liderlere özel olarak hazırlanmış, her birinin adının yazılı olduğu kalemler verildi.

KALEMLERİN GÜZELLİĞİ SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Kalemlerin güzelliği ve görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Liderler bu yapılan incelik için teşekkür ederek kalemlerini aldı.