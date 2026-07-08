Dün mehterle karşılanan Miçotakis'in bugün sergilediği hareketler gündem oldu

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Ankara'da NATO Liderler Zirvesi devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde liderler, tek tek Ankara'ya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer liderleri ise bakanlar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede dün akşam yemeği yendi, bu sabah saatlerinde ise aile fotoğrafı sonrası kapalı oturuma geçildi.

Dün akşam yemeğe damga vuran anlardan birisi de Miçotakis'in mehter marşıyla karşılanması oldu.

MİÇOTAKİS'E ÖZEL KARŞILAMA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği sırada mehter takımı 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşını çaldı.

O anlarda şaşırdığı görülen Miçotakis'in yüzünde ufak bir gülümseme belirdi.

YUNAN MEDYASINDA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Yunan basınında karşılamaya ilişkin farklı yorumlar yer aldı.

Yunan haber ajansı NTD News, Miçotakis’in Külliye’deki karşılamasına ilişkin "Türkler, Miçotakis'i mehter marşıyla karşıladı. Verilmek istenen mesaj açık ve netti. Çünkü bu marşın sonunda 'Türkler geliyor' deniliyor." İfadelerine yer verdi.

Ülkesinde eleştirilen Miçotakis, bugün ise yürüyüşü ile gündem oldu.

KEMAL SUNAL'A BENZETİLDİ

Miçotakis, kendi basını tarafından eleştirilince bugünkü toplantıya bir omzu düşük şekilde giriş yapmak istedi.

Miçotakis'in kollarını ilginç şekilde oynatması ile günün en dikkat çeken anlarından oldu.

Miçotakis’in yürüyüşü sosyal medyada, Kemal Sunal’ın “Sahte Kabadayı” filmindeki rolüne benzetildi.

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