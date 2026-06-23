Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik görüşmeleri aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye'ye geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası ikili görüşmeler yapılacak.

Görüşmelerde de iki ülke ilişkileri ele alınacak, ardından ortak basın toplantısı yapılacak.

SAVUNMA SANAYİİ VE İŞ BİRLİKLERİ

Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmeden önce ASELSAN Gölbaşı Tesisleri’ni ziyaret etti.

Ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.

"SİZİNLE HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü ziyaretine ilişkin şu sözleri kullandı:

"On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız."

ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nawrocki, kritik görüşmeler öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşlik ettiği ziyarette; Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan Nawrocki, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.