Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Ankara'da tarihi zirve...

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

Zirveye 32 ülkeden liderler katılım sağlarken bu isimler arasında en dikkat çekeni ABD Başkanı Donald Trump.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump, bugün Türkiye'ye gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat karşlandı.

İki lider Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

TRUMP 'YAPTIRIMLARIN KALDIRILACAĞINI' DUYURDU

İki lider görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunurken Trump'ın verdiği yanıtlar Türkiye açısından son derece kritik oldu.

F-35'leri satışına yeşil ışık yakan Trump, CAATSA yaptırımlarının da kaldırılacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞIM YAPTI

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme de gerçekleştirilirken önemli konular masaya yatırıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"DEĞERLİ DOSTUMU AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

"HAYIRLI BİR NETİCEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Görüşmeleri bir ileri seviyeye taşıma mesajı veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."”