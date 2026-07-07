Tarım arazisinde bulundu: Dışarıdan pas gibi görünüyor, içinde 16 milyon yıllık orman saklıyor

Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki Central Tablelands'de yer alan McGraths Flat alanında, Miyosen dönemine (yaklaşık 11 ila 16 milyon yıl öncesi) tarihlenen eşsiz fosiller bulundu.

Bölgeyi bilimsel açıdan paha biçilemez kılan temel özellik ise, fosillerin alışılmış kaya türleri yerine, demir açısından zengin tortuların içerisinde korunmuş olmasıdır.

Hassas detaylar milyonlarca yıl korundu

Araştırmacılar, bu tortu yapısının normal şartlarda yok olması beklenen canlı kalıntılarını şaşırtıcı bir netlikle günümüze taşıdığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, böceklere ait iç organlar bozulmadan günümüze ulaştı.

Balıkların göz pigmentleri belirgin şekilde korunmuş halde bulundu.

Örümcek tüyleri ve bitki dokuları, milyonlarca yıl önceki yapılarını muhafaza etmeyi başardı.

Bugün kurak bir tarım arazisi olan bu bölgenin, 16 milyon yıl önce çok daha canlı ve farklı bir ekosisteme sahip olduğu anlaşıldı.