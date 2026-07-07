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Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulunuyor.

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Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar
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Son şampiyon Galatasaray'da 2026-2027 sezonunun hazırlıkları başlıyor.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kameralar karşısına geçti.

Sarı-kırmızılıların antrenmanı öncesinde Özbek, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunuyor.