Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji ithalatı faturasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada ortaya çıkan krizlerle birlikte enerjinin artan önemine dikkat çeken Erdoğan, bazı rakamlar açıklarken yapılan hazırlıklardan da bahsetti.

"ENERJİDE İTHALAT FATURAMIZ 60 İLA 100 MİLYAR DOLAR ARASI DEĞİŞİYOR"

Orta Doğu'daki savaşın alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Malumunuz sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Sadece yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var." dedi.

"RÜZGAR KURULU GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK İÇİN 80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

“Hâlihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz.



Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin MW olan güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin MW'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgâr ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz.



Yine aynı dönemde 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe, bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor.”

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TOPLAM KURULU GÜÇTEKİ PAYI

Türkiye'nin potansiyelinin bu rakamlardan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bakınız, 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38 bin 820 megavattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise yüzde 33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125 bin 410 MW'a yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da yüzde 62,5'a çıktı.

Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Türkiye'nin kurulu gücünün 26 bin 770 MW'ı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imza attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162 bin gigavat saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece yüzde 24'tü.

2025 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretimimiz 363 bin gigavat saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise yüzde 43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRECİ MASKELİ MARJİNALLERİN ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN..."

Bu konuda yapılan çalışmalara gelen bazı eleştirilere kulak asmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız.



Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız.



İster hidroelektrik, ister rüzgâr ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.”

"HİZMETE ALDIĞIMIZ YATIRIMLAR İLE 1,8 MİLYAR DOLARLIK FATURADAN KURTULDUK"

Kararlılıklarının en büyük göstergesinin hizmete aldıkları proje ve yatırımlar olduğunu ifade eden Erdoğan, "2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7 bin 110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8 bin 313 MW'tır.

Bunun 6 bin 63 MW'ını güneş, 1 bin 946 MW'ını rüzgâr santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 TWh'dir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık.

Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk." ifadelerini kullandı.