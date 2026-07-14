Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle 10'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na bir mesaj gönderdi.

Mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında canlarını feda eden 253 şehidi rahmetle yâd eden ve gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, sempozyumun birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

"15 TEMMUZ GECESİ CANINI FEDA EDEN 253 ŞEHİDİMİZİN HER BİRİNİ RAHMETLE YÂD EDİYORUM"

FETÖ'nün on yıllar boyunca milletin dini ve halisane duygularını istismar ettiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin farklı yönleriyle ele alınacağı bu önemli sempozyumu düzenleyen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığımızı, organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.



Sempozyumda serdedilecek fikir ve beyanların, burada yapılacak değerlendirmelerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, 15 Temmuz kalkışmasının, tüm unsurlarıyla, nasıl sinsi bir yapılanmanın ürünü olduğunu açık ve net ortaya koymasını temenni ediyorum.



15 Temmuz gecesi devletimizin istiklali, milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidimizin her birini rahmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde kahraman gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”

"İHANET ŞEBEKESİNİN NİYETİ, 15 TEMMUZ GECESİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

““Hizmet” diyerek, “himmet” diyerek, “eğitim” diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır.



Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye’nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır.”

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE KRİZ YÖNETİM KAPASİTESİ GÜÇLENMİŞTİR"

“Hiç şüphesiz bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, milletimizin yaklaşık iki asırdır süren yönetim modeli arayışı cevabını bulmuştur.



Çift başlılığı ortadan kaldıran, karar alma süreçlerini hızlandıran ve devletin etkinliğini artıran yeni sistem sayesinde Türkiye’nin şoklara karşı direnci artmış, siyasi istikrarı kurumsallaşmış, kriz yönetim kapasitesi daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.



Yeni sistemin ülkemize sağladığı avantajlar, Rusya-Ukrayna savaşından Koronavirüs salgınına, 6 Şubat Depremlerinin yaralarının sarılmasından en son İran merkezli krize kadar her alanda görülmüştür.”

"YENİ 15 TEMMUZLARIN YAŞANMAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

“Devlet ve millet olarak, bu tarihi kazanımları koruyarak Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlıyız.



FETÖ’yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.



Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, diyorum.



Bu düşüncelerle, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığımızı bu önemli sempozyum için tekrar tebrik ediyorum.”