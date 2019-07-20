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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılı nedeniyle Kıbrıslı mevkidaşı Mustafa Akıncı'ya tebrik mesajı gönderdi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 13:11..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılı nedeniyle Kıbrıslı mevkidaşı Mustafa Akıncı'yı tebrik etti. Yayınladığı mesajda Kıbrıs'ın haklarının korunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan'In gündeminde Doğu Akdeniz'de yaşananlar vardı.

"DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından satır başları:

-Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir.

-Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.

-Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlığını bulacaktır.

-Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için Doğu akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi adına tüm imkanlarını kullanacak.

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