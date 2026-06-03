Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi şoklara rağmen büyümesini sürdürdü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİMİZ ŞOKLARA RAĞMEN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ"

Konuşmasında geçtiğimiz gün açıklanan büyüme rakamlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dünyanın 16, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. Son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen bir ülkeyiz.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti. Karşılaştığı şoklara rağmen büyümesini sürdürdü ekonomimiz." açıklamasında bulundu.

"ENERJİ YATIRIMLARIMIZIN TOPLU AÇILIŞLARINI BAHAR AYLARINDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Konuşmasında ayrıca enerji alanındaki yatırımlara ve bunların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

“Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz.



Geçen yıl yine burada toplam 6818 MW kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız.”

"TÜRKİYE ENERJİ ALANINDA BÖLGESİNİN SIKLET MERKEZİ"

“Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı canıgönülden tebrik ediyorum.



Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik.



İNRES 2026. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.”

ORTA DOĞU'DA SAVAŞIN ENERJİ ALANINDAKİ YANSIMALARI

“Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.



Olumsuz etkilerini hâlen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı.



Boğazın kapatılması, küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dâhil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık.”

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

“Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi.



Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken, Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor.



Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dâhil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.”

"ENERJİ İHTİYACIMIZ ARTIYOR"

“Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.



Sadece yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır.



2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var.”

"ENERJİ KURULU GÜCÜ BAKIMINDAN DÜNYADA 11. SIRADAYIZ"

“Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.



Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Hâlihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız.



2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin MW olan güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin MW'a çıkarmayı hedefliyoruz.”

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK POTANSİYELİ BUNUN ÇOK ÜSTÜNDEDİR"

“Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgâr ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgâr kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe, bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor.



Bakınız, 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38 bin 820 megavattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise yüzde 33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125 bin 410 MW'a yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da yüzde 62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Türkiye'nin kurulu gücünün 26 bin 770 MW'ı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imza attık.



2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162 bin gigavat saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece yüzde 24'tü. 2025 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretimimiz 363 bin gigavat saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise yüzde 43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir.”