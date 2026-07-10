Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Rus basınında: NATO liderlerini ti'ye aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silah hediyesi dünya basınında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan liderlere isim yazılı özel üretim revolver hediye etti.

LİDERLERİN İSİMLERİ İŞLENDİ

Her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi.

Liderlere hediye edilen silahın Türk savunma sanayisinin 1990'larda ürettiği Gümüşay .357 Magnum revolveri olduğu ortaya çıktı.

Silahlar, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde teslim edildi.

BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.

İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın Birleşik Krallık'a ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı.

Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor.

Kanada silahı müzede sergileyeceğini açıklarken, Belçika ise silahın havalimanında muhafaza edileceğini duyurdu.

RUSLAR, NATO LİDERLERİNİ Tİ'YE ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi tüm dünyanın konuştuğu konu olurken, Ruslar yaşananları ti'ye aldı.

Rus medyası tarafından konuya ilişkin çeşitli karikatürler de hazırlandı.

"ÜLKENİZE BİR TABANCA DAHİ SOKAMIYORSUNUZ"

Karikatürlerde, NATO liderlerinin silah karşısında ne yapacaklarını şaşırdıkları belirtilirken olayla ilgili dalga geçildi.

Ayrıca haberlerde, "Ülkenize bir tabanca dahi sokamıyorsunuz, Avrupa’nın güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?" ifadelerini de yer verildi.