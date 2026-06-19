D-8'in kuruluş programı Milli Görüş kökenli isimleri buluşturdu
Çırağan'da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29'uncu kuruluş yıl dönümü için program düzenlendi. Abdullah Gül, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan programda bir araya geldi.
Milli Görüş kökenli isimler, Çırağan Sarayı'ndaki programda bir araya geldi.
Buluşma, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın öncülüğündeki kuruluşunun 29'uncu yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşti.
AYNI KAREYE GİRDİLER
Çırağan Sarayı'nda, Saadet Partisi'nin öncülüğünde Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29'uncu kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi.
Program katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aynı fotoğraf karesine girdi.
ULUSLARARASI KONUKLAR DA YER ALDI
Programa; İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Mahmoud Moussa, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh de katıldı.
ERBAKAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULMUŞTU
Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Türkiye, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan'ın katılımıyla kurulan D-8'in kuruluşu, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan zirveyle resmen ilan edilmişti.