Dacia Sandero, Avrupa'da hibrit motor seçeneğine kavuştu

Dacia, en çok tercih edilen modeli Sandero'yu tarihinin en güçlü ve verimli versiyonu olan "Hybrid 155" seçeneğiyle Avrupa'da piyasaya sürdü.

Yeni nesil tam hibrit sistem, yüksek performans sunarken bütçe dostu yapısıyla da dikkat çekiyor.

ŞEHİR İÇİNDE YÜZDE 80 ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ İMKANI

Araçta yer alan 1.8 litrelik benzinli motor ve iki adet elektrik motoru, şehir içi sürüşlerin yüzde 80'e yakınını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor.

Gelişmiş enerji geri kazanım sistemi sayesinde model, eş değer benzinli motorlara kıyasla yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu vadediyor.

Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede yalnızca 4.2 litre olan yeni Sandero Hybrid, çevre dostu yapısıyla da öne çıkıyor.

Hem standart hatchback hem de yerden yüksek Stepway gövde tipleriyle tercih edilebilen model, her kalkışta yüzde 100 elektrikli modu kullanıyor.

DACİA SANDERO HYBRİD AVRUPA FİYATLARI

Fransa'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla siparişe açılan Sandero Hybrid 155 modelinin başlangıç fiyatı 19 bin 900 euro olarak açıklandı.

Yerden yüksek Stepway versiyonu 21 bin 400 eurodan başlarken, en üst seviye Extreme donanım paketi ise 22 bin 400 euro fiyat etiketiyle sunuluyor.

Giriş seviyesi olan Expression paketinde 10 inçlik dokunmatik ekran, şerit takip asistanı ve geri görüş kamerası gibi zengin standart donanımlar yer alıyor.

xtreme paketini seçen kullanıcılar ise 7 inçlik dijital gösterge paneli, otomatik klima ve kör nokta uyarı sistemi gibi konfor özelliklerine sahip olacak.