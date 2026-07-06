Murat Kurum: Vatandaşları kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği mahalle başkanları toplantısında konuşma yaptı.

"Her Mahallesiyle İstanbul" başlıklı toplantıda İstanbul'da 961 mahallenin mahalle başkanları katıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE YÜRÜYORUZ"

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, il yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları da yer aldı.

Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, İstanbul teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Kurum, "Bu dava için, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan İstanbul teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak, bunu sizlerle birlikte yazıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'a özel önem verdiklerini kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.