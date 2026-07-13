Daha 17 dizisi 8. bölüm 1. fragmanı: Şebnem, Aras'tan kurtulmanın peşinde

Pazar akşamı ekrana gelen Daha 17 dizisi, yedinci bölümüyle beğeni topladı.

Aras'ın şüphelerinin üzerine gitmesi ve kardeşine birer adım daha yaklaşması, Şebnem ve Hakan'ı iyice rahatsız etti.

Yeni bölümde neler olacak merak konusu olurken Daha 17 dizisi 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Hakan, Aras'ı Leyla'dan uzak durması için bir kez daha uyarır. Fakat Aras, Leyla'dan kolay kolay vazgeçecek değildir.

Ailesinin parçalanmasından endişe eden Şebnem ise Aras'tan tamamen kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek?

Annesinden hiçbir zaman göremediği sevgi yetmezmiş gibi üzerine bir de Aras'ı Leyla ile el ele gören Deniz, teselliyi Teoman'da mı bulacak?

İşte, yeni bölüm fragmanı...