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Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen şenliklere rekor düzeyde katılım oldu.

AA | 07.07.2019 - 21:38..
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Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin 23'üncüsü yoğun katılımla gerçekleşti.

SİLÜETİ İZLEDİLER

Silüetten esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"ne katılan çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinde belirginleşen Atatürk silüetini izledi.

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

REKOR KATILIM

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin bu yıl çok büyük katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çok büyük katılım oldu. Bu da bizi son derece mutlu etti. Belki de en kalabalık dönemini yaşıyoruz. Bu kalabalık her yıl artarak devam ediyor. Hava şartları da silüeti izlemek için çok uygundu. Bunu markalaştırmaktı amacımız, başardık." dedi.

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

Silüeti izlemeye gelen Züleyhan Şeker ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, "Harika. Çok etkilendim. İlk kez gördüm. Bir daha izlemeyi düşünüyorum." dedi.

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

KONSER VERİLDİ

Etkinlikler kapsamında halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı, Mustafa Özarslan ve birçok yerel sanatçı konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi

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