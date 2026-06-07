Dani Güiza 45 yaşında yeni takımına imzayı attı: 18. takımı oldu...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 45 yaşındaki deneyimli forvet Dani Güiza, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Dani Güiza, kariyerinin 18. takımına imza attı.

45 YAŞINDA İMZAYI ATTI

Tecrübeli golcü, İspanya 7. lig ekiplerinden Trebujena'ya transfer oldu.

Kulüp, Dani Güiza transferini resmen duyurdu. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, 2026-27 sezonunda Trebujena formasını terletecek.

Transfere dair kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Trebujena ailesi için çok özel bir gün" ifadesi kullanıldı.

TREBUJENA, GÜİZA'NIN KARİYERİNİN 18. TAKIMI OLDU

Futbola 1998 yılında Xerez altyapısında başlayan Dani Güiza daha sonra Dos Hermanas, Mallorca, Recreativo, Barcelona, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor DT, Cerro Porteno, Cadiz, Atletico Sanluqueno, UD Algaida, CD Rota, UD Rotena, Rayo Sanluqueno ve Jerez Industrial formaları giymişti.

FENERBAHÇE REKOR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Daniel Güiza, 2008-2009 sezonu başında İspanya LaLiga ekibi Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için o dönem tam 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 98 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, 35 gol atmış ve 19 da asist yapmıştı.