Kültür Okulları kurucusu Fahamettin Akıngüç hayatını kaybetti

Türkiye'nin özel eğitim tarihine yön veren isimlerden Fahamettin Akıngüç, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Akıngüç, kurduğu eğitim kurumları, geliştirdiği eğitim anlayışı ve yetişmesine katkı sunduğu binlerce öğrenciyle Türk eğitim hayatında derin izler bıraktı. Vefat haberinin ardından ailesi ve eğitim kurumları tarafından peş peşe taziye mesajları yayımlanırken, cenaze programı da kamuoyuyla paylaşıldı.

VEDA TÖRENİ KURUCUSU OLDUĞU OKULDA BAŞLAYACAK

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fahamettin Akıngüç için ilk veda töreni 6 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te kurucusu olduğu Kültür Koleji'nde öğretmenleri, öğrencileri ve eğitim camiasının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ardından saat 14.00'te İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek anma programında, Akıngüç'ün eğitim dünyasına kazandırdığı değerler ve yaşamı anılacak.

Cenaze namazı ise aynı gün ikindi namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak. Akıngüç'ün naaşı daha sonra Kozlu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Üniversite yönetimi ayrıca çelenk gönderilmesi yerine, Fahamettin Akıngüç Burs Fonu'na bağış yapılması çağrısında bulundu.

AKINGÜÇ AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Akıngüç Ailesi tarafından yayımlanan mesajda, Fahamettin Akıngüç'ün yalnızca ailesine değil, eğitim dünyasına da örnek olan kişiliğine vurgu yapıldı.

Mesajda, yaşamı boyunca cesareti, çalışkanlığı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı, bağımsız karakteri, öğrenme ve öğretme tutkusu ile sanata verdiği değerin gelecek kuşaklara ilham olmaya devam edeceği ifade edildi.

Aile üyeleri, Akıngüç'ün mirasını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, onun eğitim anlayışını geleceğe taşımakta kararlı olduklarını dile getirdi.

REKTÖR YÜKSEKTEPE: "BIRAKTIĞI MİRASI YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de yayımladığı mesajda Fahamettin Akıngüç'ün bir Cumhuriyet aydını olduğuna dikkat çekti.

Yüksektepe, Akıngüç'ün eğitime kazandırdığı değerlerin üniversite bünyesinde, kurucu vakıfta ve Kültür Okulları'nda yaşamaya devam edeceğini belirterek, onun eğitim vizyonunun gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

MÜHENDİSLİKTEN EĞİTİM LİDERLİĞİNE UZANAN BİR YAŞAM

8 Ocak 1926'da İstanbul'da doğan Fahamettin Akıngüç, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1943 yılında Yüksek Mühendis Okulu'na başlayan Akıngüç, okulun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşmesinin ardından 1950 yılında İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına inşaat mühendisi olarak başlayan Akıngüç, ilerleyen yıllarda tüm bilgi birikimini eğitim alanına yönlendirdi ve yaşamının büyük bölümünü eğitim kurumlarının gelişimine adadı.

TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULCULUĞUN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ OLDU

1960 yılında kurduğu Kültür Koleji ile Türkiye'de özel okulculuk alanında öncü adımlardan birini atan Fahamettin Akıngüç, daha sonra Kültür Okulları'nın büyümesine liderlik etti.

1989 yılında ailesiyle birlikte Kültür Koleji Eğitim Vakfı'nı kuran Akıngüç, bu girişimin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kuruluş sürecini başlattı.

1997 yılında eğitime başlayan üniversitede uzun yıllar Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlenen Akıngüç, eğitim yönetimi, rehberlik hizmetleri, öğretmen gelişimi ve eğitim yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla da örnek gösterildi.

AİLESİ EĞİTİM MİRASINI SÜRDÜRÜYOR

Akıngüç'ün oluşturduğu eğitim geleneği bugün de ailesi tarafından yaşatılıyor.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kızı Ful Akıngüç yürütürken, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini Dr. Bahar Akıngüç Günver sürdürüyor. Lale Akıngüç de hem vakıf hem de eğitim kurumlarının yönetiminde aktif görev alıyor.

"DÖRT YANI İNSAN OLAN BİR GÖNÜL İŞİ"

Eğitimciliği her fırsatta "dört yanı insan olan bir gönül işi" olarak tanımlayan Fahamettin Akıngüç, yaşamını ve eğitim anlayışını "Fahamettin Akıngüç – Kendini Eğitime Adamış Bir Mühendis" adlı otobiyografisinde kaleme aldı.

Hayatı boyunca eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan Akıngüç; kültür, sanat, bilim ve insani değerleri merkeze alan yaklaşımıyla Türk eğitim sisteminde kalıcı bir iz bıraktı.

100. YAŞINA ÖZEL BESTEYLE ONURLANDIRILMIŞTI

Akıngüç'ün eğitime yaptığı katkılar, yaşamının son döneminde de farklı etkinliklerle taçlandırıldı. 100'üncü yaşı dolayısıyla besteci ve piyanist Fazıl Say, 5 Mayıs 2026'da Akıngüç'e ithafen bestelediği "Bir Eğitimcinin Hayalleri" adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.