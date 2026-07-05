Fenerbahçe'de milli oyuncular sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesi takıma katılan oyuncuların sağlık kontrolleri devam etti.

A Milli Futbol Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

KONTROLLER YAPILDI

Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.