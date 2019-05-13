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Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Malatya'da dayısının aracına pompalı tüfekle ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 13.05.2019 - 06:44..
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Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan dayı yeğen E.E. ile E.Y. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaştı.

Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİ DİYE MİNİBÜSE ATEŞ AÇTI

Dayısı E.Y.’nin aracını evlerinin önüne park etmesine kızan yeğen E.E. yanında bulunan pompalı tüfekle dayısına ait 44 S 0452 plakalı minibüse ateş açtı. Açılan ateş sonucunda aracın camlarına çok sayıda saçma isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

SALDIRGAN, TÜFEKLE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 boş 1 dolu tüfek kartuşu bulurken olayın şüphelisi E.E. polis ekiplerince olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

Silahlı saldırı sonucunda isabet alan minibüsün Beydağı Polis Merkezi önüne çekildiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Dayısına kızan yeğen, pompalı tüfekle dehşet saçtı

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