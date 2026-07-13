DEM Parti heyeti, Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek

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Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefiyle kritik adımlar atıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile büyük eşiklerin aşıldığı 'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

TBMM'de süreçle ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak raporunu tamamladı.

Sürecin devamıyla ilgili TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler tartışılıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bu kapsamdaki temasları ise devam ediyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK GÖRÜŞME

Bu çerçevede DEM heyetiyle 26 Haziran'da bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, heyeti tekrar kabul edeceği öğrenildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüşecek.