Özgür Demirtaş’ın deprem zamanı ağlayarak yaptığı yayın ortaya çıktı: Ahbap'a seslendi

Türkiye'nin yakından takip ettiği davaya ilişkin yeni görüntüler gündeme gelmeye devam ediyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde yardım toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent, dün çıkarılan yakalama kararından kısa bir süre sonra da Bursa'da gözaltına alındı.

ÜNLÜLERİN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEMDE

O dönem masa başında telefon açan ünlüler, Ahbap Derneği'ne giderek deprem bölgesi için para topladı.

Ünlülerin o anlarına dair videoları Haluk Levent, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN DA ADI GEÇTİ

Ancak gündem olan videolar ve paylaşımlar, bununla sınırlı kalmayarak farklı isimlere yayıldı.

Bu isimlerden biri de zaman zaman sosyal medyada yaşadığı tartışmalarla gündem olan ekonomist Özgür Demirtaş oldu.

AĞLAYARAK AHBAP'A YARDIM İSTEMİŞTİ

Özgür Demirtaş’ın deprem zamanı ağlayarak yaptığı yayın, sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Demirtaş'ın "Ahbap, Oğuzhan Uğur… Kim varsa…" diyerek yardım istediği anlar, defalarca kez paylaşıldı.

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